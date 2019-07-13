» فنانة مصرية تعتذر للشعب السعودي بعد "خطأ لا يغتفر"

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رانيا يوسف

تقدمت الفنانة رانيا يوسف بالاعتذار للشعب السعودي بعد تدخلها في شأن خاص جدًا يتعلق بالمملكة .

وقالت "رانيا" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق .. تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح ".

وأضافت: "لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته ..إعتذاري لمن أساء تقديري ..كل المحبة و التقدير".

وكانت "رانيا" أعلنت تأييدها لرفع الولاية عن المرأة السعودية بعد سن الـ18 وهو ما أثار عاصفة من الغضب ضدها بسبب تدخلها في شأن السعودية.

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