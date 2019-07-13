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«مدريد» تعلن غياب زيدان عن التدريبات لأسباب شخصية

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أعلن نادي ريال مدريد، غياب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في مونتريال الكندية "لأسباب شخصية".

وكتب النادي في بيان نشر على موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت "مدربنا" زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني".

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية استنادًا إلى مصادر داخل النادي الملكي أن زيدان "سيعود على الأرجح" قبل المباراة الودية الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ الألماني والمقررة في 20 يوليو الحالي في هيوستن الأمريكية.


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