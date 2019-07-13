إقالة قسيسة لتورطها في قضايا فاضحة

13 يوليه 2019 - 09:31 ص

بعد تورطها في قضايا فاضحة، قررت كنيسة ريفرسايد الشهيرة في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، إقالة أول قسيسة تقود الكنيسة،.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن القسيسة طردت من الكنيسة بعد أن ثبت عليها شراء ألعاب جنسية، أثناء زيارتها متجر للبالغين مع أعضاء الكنيسة، حيث قامت بشراء أدوات وأجهزة بقيمة 200 دولار للاحتفال بعيد ميلادها.

وأضافت الصحيفة أنها فقدت وظيفتها بسبب الحديث عن التحرش الجنسي في الكنيسة خاصة حادثة زعمت فيها أن عضوًا سابقًا في مجلس الكنيسة قد قام بمضايقتها.