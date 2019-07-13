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اعتقال 40 شخصًا من أصحاب السترات السوداء بفرنسا

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وكالات - سارة أشرف

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فرنسا

سترات صفراء

أعلنت الشرطة الفرنسية في باريس احتجاز نحو 40 شخصًا خلال تظاهرة احتجاجية للمهاجرين، أمس الجمعة، بالقرب من "مقبرة العظماء" في باريس.

وكتبت الشرطة عبر "تويتر": "بعد تحديد الهويات الشخصية تم احتجاز 37 شخصًا".

وقالت إذاعة "RFI" الفرنسية إن نحو 700 مهاجر محتج، ويطلق عليهم أيضًا "السترات السوداء" اقتحموا أمس الجمعة مبنى "مقبرة العظماء" (البانثيون) في باريس احتجاجًا على ظروف "العاملين دون وثائق" في فرنسا.

وأشرف على تنظيم هذه الاحتجاجات جماعة حماية حقوق المهاجرين "Chapelle Debout " التي أعلنت أنها وجهت "منذ أسابيع" رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي تضم شكاوى طالبي اللجوء في البلاد من الظروف المعيشية التي يعانون منها.


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