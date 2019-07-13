باحث إسلامي: من يصلى على الرسول ضال ومشرك

13 يوليه 2019 - 09:43 ص

قال المستشار القانوني أحمد عبده إن كثرة الصلاة على الرسول حينما تكون أكثر من ذكر القرآن، عملية شركية، ومن يفعل ذلك ضال ومشرك.

وكتب عبده على حسابه في "تويتر": حينما يكون ذكرك لرسول الله ولأحاديثه والصلاة عليه أكثر من ذكرك لله وقرآنه وتسبيحه.. فأنت بكل تأكيد ضال ومشرك وتحسب بأنك تحسن صنعا، مهما صليت بالمساجد وحججت بيت الله الحرام ومهما صمت الفائض والنوافل.

وأضاف أن " البخاريين" يعيشون أوهاما ييسمونها (سنن نبوية).. ومن ينقد لهم حديثًا واحدًا من سننهم الدموية فهم ينعتونه بأنه (منكر سنة) ويقولون له ذلك بينما هم يستشعرون زهو الإيمان بقلوبهم وهم يسبون الآخرين بإنكار السنة.

كما هاجم أيضًا صحيح البخاري قائلاً: لست أدري كيف تقبل الناس كتاب البخاري وهو يطعن في رب العزة قائلاً: (دنا الجبار فتدلى) في باب (ثم دنا فتدلى)، فلماذا ينسب البخاري التدلي لله؟

وتساءل: فأين يتدلى الجبار؟، وكيف حصل الناس على شهادات تقدير في فهم كتاب البخاري؟، وهل قال الرسول ذلك، متى يستحي أشياع البخاري، بحسب زعمه.