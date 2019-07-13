بـ10 طائرات.. الجزائر تنقل مشجعيها لمصر

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أعلنت السلطات الجزائرية تخصيص عشر طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة منتخب بلادهم في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية ضد نيجيريا والمقرر لها غد الأحد.

وقرر رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين اليوم في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، قسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

وبلغ المنتخب الجزائري الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

ويقدم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الثانية والثلاثين.


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