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هذه عقوبتهما.. انتقما من قاتل والدتهما داخل المحكمة

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متابعات حنان حمدتو

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لم يستطع أخوان أمريكيان، أن يتمالكا نفسيهما، حين كانا يحضران جلسة في المحكمة، للمتهم الذي تورط في قتل والدتهما بالرصاص، فهجما وانهالا عليه ضربًا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن الشاب الأمريكي وشقيقته، كانا يحضران جلسة النطق بالحكم بعدما اعترف المتهم بمسئوليته عن الجريمة، داخل قاعة في ولاية أوهايو.

ودخل الأخوان حالة من الصراخ، وهما يضربان المتهم بعدما أوقعاه أرضا، فيما كان عناصر الشرطة يحاولون إنهاء الفوضى.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة أصدرت قرارا بتوقيف الأخوين، عقب تسببهما بإرباك الجلسة وهجومها على المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر.

وكان ابن الضحية يصيح وهو يتحدى الشرطي "إنه قتل أمي، نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد".

ومن المرتقب أن يقضي الشاب وأخته، ثلاثين يوما داخل السجن بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد .





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