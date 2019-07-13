خطيب الحرم المكي: الإلحاد يزحف إلى بلاد المسلمين

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إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي
إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي

متابعات - أمينة عبد العال

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المسجد الحرام

خطبة الجمعة

الإلحاد

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، في خطبة الجمعة أمس التي ألقاها بالمسجد الحرام، من موجة الإلحاد التي اجتاحت بلاد العالم فاكتسبت أنصارًا وشهدت تمددًا حتى زحفت نحو بلاد المسلمين خاصة الشباب، فعصفت بقلوب من جهلوا ربهم ولم تتأسس معرفته في نفوسهم وتسللت إلى عقولهم وفكرهم فجعلتهم حيارى متذبذبين بل قد أفضى ذلك ببعضهم إلى إنكار الرب وهجر العبادات وانقطاع الانتماء لمجتمعهم المسلم حاملين ثقافة دخيلة مستوردة قائمة على الشك وناقمة على الثقافة الإسلامية.

وأضاف: هذه الموجة الإلحادية تستدعي من باب النصح للأمة ونصرة الحق قيامَ أهل العلم بواجبهم في التصدي لها دحرًا لجهود حاملي لوائها وكشفًا لحقائقهم، فدعاة الإلحاد يحرصون على نشر باطلهم لدى الفتيان والفتيات خاصة؛ فيُخاف على افتتان الشباب بهم أكثر مما يخاف من غيرهم من دعاة الباطل؛ فإنهم لا يألون جهدًا في بث الإلحاد بأساليب شتى وصور مختلفة، فكان ضررهم أكثر وتأثيرهم أكبر.. ذلك أن فكر الإلحاد يعني في مضمونه ميل الإنسان عن فطرة الإلوهية والتدين وعن المنهج الحق الذي أمره خالقه بإتباعه، والمسلم بحاجة إلى أن تستقر معاني توحيد الربوبية في نفسه لأنه هو معرفة الله تعالى، وهو أصل الدين، فقضايا توحيد الربوبية تخفى على كثير من عوام المسلمين.

وشدد على وجوب حماية مجتمعنا وشبابنا من هذا الخطر العظيم الداهم وهو الكفر بالله جل وعلا خاصة في مثل هذا الزمن الذي تعرض فيه موجات الإلحاد لبعض من لم يتعلم العقيدة الصحيحة ولم يتشبع منها وضعف تعظيم الله في نفسه، من خلال تأصيل هذه المسألة العقدية العظيمة وتفصيلِها بعرض دلائل توحيد الله في ربوبيته وإثبات وجوده وتبسيطها للناس والتعريف بها والتأكيد عليها، بما يكون حصنًا حصينًا للقلوب عن وقوع الشك والريب فيها، فلا تنطلي عليها شبهات وأوهام أهل الضلال، مشددًا على أهمية دور المصلحين في هذه الأمة إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الله وذكر عظمته أن يرققوا القلوب بها ذلك أن عدم العناية اللازمة بقضية الربوبية يؤدي إلى تنامي ظاهرة الإلحاد وإنكار وجود الرب تقدس وتعالى.

وأفاد بأن القلوب إذا لم يحركها حادي معرفةِ الله عز وجل وتعظيمُه، فإن العطب سيتمكن منها، والران سيكسوها، فأيَّ شيء يريده قلبٌ لم يتعرف على الله عز وجل، فالحياة المادية إذا استغرق فيها العبد وابتعد عن تذكير قلبه بمعرفةِ الله فإنه ولا شك سيستجلب الهموم والغموم، ويبتعد عن التوفيق، بل وعن لذة الحياة، فأيُّ لذة في حياة من لم يتعرف على الله، أو غفل عن سبل معرفته، وإذا كان مقررًا عندنا أهميةُ معرفة الله عز وجل والثمرة التي يجدها المرء في ذلك، فالسؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن وينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، كيف نتعرف على الله عز وجل، ومجملُ الجواب عن ذلك هو أن نتدبر القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ونعيشَ مع أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونتعلمها، ونتدبر معانيها وآثارها، ونكثر من العبادة وخصوصًا عبادة التفكر والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات.


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