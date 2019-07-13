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إحباط محاولة تهريب 77 طفلاً

عرب وعالم

إحباط محاولة تهريب 77 طفلا
إحباط محاولة تهريب 77 طفلا

متابعات - أمينة عبد العال

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تمكنت قوات الأمن الموريتانية من إحباط عمليتي تهريب 77 طفلا قاصرًا من السنغال إلى موريتانيا عبر الحدود البحرية بين البلدين.

صرح بذلك مدير إدارة محاربة الهجرة غير القانونية التابعة للشرطة المفوض القاسم ولد سيدي، الجمعة، للتليفزيون الحكومي.

وطالب المفوض السائقين الذين يقلون المسافرين من السنغال عدم اصطحاب قصر إلا إذا كان معه أحد من ذويه.

كانت السلطات الأمنية قد شددت الرقابة على الحدود مع السنغال، في الأسبوعين الماضيين عقب أعمال شغب التي شهدتها نواكشوط، ومدن في الداخل نهاية الشهر الماضي عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. ويتم عادة استخدام الأطفال القصر في أعمال السخرة والأعمال المنزلية بالإضافة لتعرضهم للاستغلال الجنسي.


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