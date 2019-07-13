إعلان نتيجة الثانوية العامة

13 يوليه 2019 - 10:23 ص

أفاد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، بأن نتيجة الثانوية العامة 2019 جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تعلن الوزارة في بيان رسمي بعد قليل خبر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم، السبت، وكذلك إعلان خبر قيام الوزير بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لتقديم التهنئة لهم على التفوق والنجاح.

وأوضح أن الوزارة سوف تصدر أيضًا بيانًا رسميًا تعلن خلاله التفاصيل الإحصائية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2019، مشيرًا إلى أن هذا البيان سيشمل عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، وعدد الناجحين، والنسبة العامة للنجاح ومقارنة هذه النسبة بنسب الأعوام الماضية، كما سيتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل ومحافظاتهم وأسماء مدارسهم ومجموع كل منهم.

وأوضح المسئولون أنه من إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم تستعد لتحميل نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقعها، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وذلك على بوابة الثانوية العامة الموجودة على الموقع ، ويمكن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال الضغط هنا.

وأكد المسئولون عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019 مرتفعة ومطمئنة وأعلى من العام الماضي ، وفقا لما جاء بموقع "صدى البلد".