» مقتل 26 شخصًا خلال تحرير فندق محاصر بالصومال

13 يوليه 2019 - 10:33 ص

أفاد رئيس ولاية جوبا لاند أحمد محمد اليوم السبت بأن عدد قتلى هجوم استهدف فندقا في مدينة كيسمايو الصومالية أمس الجمعة ارتفع إلى 26 قتيلاً بينهم مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا وواحد من بريطانيا.

وأضاف محمد في بيان أن مرشحًا رئاسيًا في الانتخابات المحلية المقبلة لاقى حتفه أيضا في الهجوم الذي نفذته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويذكر أن قوات الأمن الصومالية، شنت هجومًا خلال الليل على مقاتلين من "حركة الشباب المتشددة" على فندق

بمدينة كيسمايو الساحلية، وأسفر فى البداية عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلاً.

ومن كيسمايو، قال رائد الشرطة محمد عبدي لـ"رويترز": "العملية انتهت فى المرحلة الاولى حتى الآن نعرف أن 13 شخصًا ماتوا تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص".