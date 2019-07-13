» رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

13 يوليه 2019 - 10:37 ص

هاجم الفنان نبيل الحلفاوى، البعض ممن أسماهم (محطمي) محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال الحلفاوي في تغريدة له بـ"توتير": "صلاح مثله مثل أي شخصية عامة (عالمية)".

وتابع: "من الوارد أن يتعرض لانتقاد أو هجوم نتيجة لتقصير أو خطأ صدر عنه أو حتى لما قد يعتبر البعض أنه خطأ،هذا أمر طبيعي تماما وقد يتكرر".

وأضاف: "أما المحاولات المستميتة لتحطيمه خدمة لأغراض مشبوهة فهي لا تدعو للقلق، أصحابها في واد وعشاقه في مصر وخارجها في واد آخر".

جدير بالذكر أنه قد تعرض "صلاح" في الفترات الماضية لهجوم من قبل الجماهير المصرية بسبب خروج المنتخب الوطني من البطولة الأفريقية، علي يد منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16.