» عواجيز لكنهم صعدوا لقمة "إيفرست"

13 يوليه 2019 - 10:43 ص

نجحت مجموعة من كبار السن والمتقاعدين السعوديين، في الصعود لقمة جبل "إيفرست" بجبال الهيملايا بنيبال.

وجاء ذلك ضمن فريق ضم 16 سعودياً آخرين، حيث قام الفريق برفع الأذان ورفع علم المملكة على المخيم الرئيسي لإيفرست.

وعن تفاصيل الرحلة، استغرقت رحلة الصعود 15 يوماً، مر خلالها الفريق بالعديد من الأودية والشلالات، وتمكن الفريق خلال الرحلة من قطع مسافة تصل إلى 90 كم حتى الوصول إلى المخيم الرئيسي لإيفرست، حيث قاموا برفع النداء لأذان الظهر ورفع علم المملكة.

وفي ذات السياق، نظمت سفارة المملكة في نيبال احتفالاً كرمت خلاله الفريق التابع لفريق "أكام الجزيرة"، المؤلف من مجموعة من المتقاعدين وكبار السن.