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عبدالعال: التحية للرئيس يجب أن تكون وقوفًا

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وكالات

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حرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسة فض دور الانعقاد الرابع، على توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح، تقديرا لدوره في الفترة الأخيرة من نهضة البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال "عبد العال"، في الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الرابع للبرلمان: التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن تكون وقوفا.

ومنح على عبد العال، الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من الأعضاء في توجيه الشكر للحكومة، وهيئة مكتب المجلس، وأمانة البرلمان، والجيش والشرطة.


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