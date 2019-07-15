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داعية سلفي: «الخلية الإخوانية» المُرحلة من الكويت ثورة معلومات

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سلفي

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قال سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، إن مصر نجحت في إفشال مخططات الإخوان في الداخل والخارج بفضل الجهود الأمنية التي تبذلها السلطات المصرية في الخارج والتي تكللت بالنجاح، خاصة النشرة الحمراء بأسماء المطلوبين الهاربين خارج مصر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين مصر ودول كثيرة لترحيل عناصر الإخوان.

وأكد عبدالحميد لـ"المصريون" أن «الخلية الإرهابية الإخوانية» المقبوض عليها في الكويت تُمثل ثروة معلوماتية كبيرة، ومن الممكن خلال التحقيق معهم أن يُرشدوا عن مصادر تمويلهم وتهريبهم خارج مصر، ومعرفة الجهات التي تتواصل معهم ومع غيرهم، والعمليات الإجرامية التي قاموا بها، والعمليات التي كانوا يعتزمون ارتكابها، والتعرف على طريقة التواصل بينهم، وقطع خط الإمدادات المادية واللوجيستية.
  
وشدد عبد الحميد على أنه يمكن أيضا من خلال التحقيق مع الخلية الإرهابية المقبوض عليها في الكويت فضح مخططات قطر وإيران وتركيا لزعزعة الأمن في مصر والمنطقة كلها.

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