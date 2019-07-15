95 % للطب.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة

كشفت الجامعات الخاصة، عن استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بإحدى كلياتها ،وسحب ملفات التقديم لهذه الكليات، إذ أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الجامعات الخاصة خلال أيام قليلة لتحديد شرائح التقديم وتوقيتها طبقا للخريطة الزمنية التى يقرها المجلس.

ومن المتوقع أن يعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، قواعد تنسيق الطلاب بالجامعات الخاصة، للاستمرار فى تطبيق نفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضى على العام الجامعى الجديد 2019، على أن تبدأ الشريحة الأولى فى اليوم التالى لظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الحكومية وتحديد توقيت الشريحتين الأخريتيين طبا للجدول الزمنى الذى يطلع عليه المجلس.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

وتنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90% كلية الهندسة 80%.

وتقبل الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أنه الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.

وقرر مجلس الجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وشجع المجلس الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وبدأ عدد من الجامعات الخاصة فى استقبال الطلاب الجدد لسحب استمارة التقديم فى الكليات الخاصة 2019-2020 حيث يتراوح سعر استمارة التقديم فى الكليات الخاصة من 350 جنيه وحتى 500 جنيه حسب كل كلية، كما أتاح عدد من الجامعات الخاصة ملئ استمارات التقديم الإلكترونية لحجز مكان فى الكليات الخاصة قبل انطلاق أعمال التنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2019 على أن يتم سحب استمارات من مكاتب شئون العاملين فى الجامعات الخاصة.

وحددت الجامعات الخاصة الأوراق المطلوبة للتقديم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية حيث يجب تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها، وأصل شهادة الميلاد + 2 صورة، وصورة البطاقة الشخصية + الأصل للاطلاع، و6 صور شخصية حديثة 4 فى 6 -او حسبما تطلب كل كلية، ونموذج 2 جند خدمة عسكرية “الطلاب الذكور”، ونموذج 6 جند لمواليد قبل 1995 “الطلاب الذكور”، وعلى الطالب المسجل بجامعة أخرى إحضار موقفه من التجنيد وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها.

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات الخاصة لحملة الشهادة الثانوية المعادلة العربية، يتقدم الطالب بأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها موثقة من السفارة المصرية والملحق الثقافى للدولة، ووزارة الخارجية المصرية، وصورة جواز السفر والأصل للإطلاع، وأصل شهادة الميلاد + 2 صورة، و6 صور شخصية حديثة، ويجب توثيق المستندات المطلوبة من السفارة المصرية وزارة خارجية الدولة التى حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذلك من وزارة الخارجية المصرية.

أما الأوراق المطلوبة من حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية عند التقديم بالجامعات والكليات الخاصة 2019، أوراق أصل شهادة الثانوية موثقة من المركز الثقافى البريطانى وموثقة من الخارجية المصرية ووزارة التربية والتعليم، وأصل شهادة الميلاد، والتسلسل الدراسى كامل أو الإعدادية المصرية ويتبعها ثلاث سنوات “ثانوية إنجليزية”، وصورة جواز السفرأو البطاقة الشخصية، ونموذج 2 جند للطلبة المصريين الذكور، ونموذج 6 جند للطلبة الذكور المصريين، و6 صور شخصية.

وحددت الجامعات الخاصة أنها لن تقبل أى أوراق إلا بأصل شهادة الثانوية، سواء للطلاب المصريين بالداخل أو الخارج أو طلاب الدول العربية.

وفيما يخص الأوراق المطلوبة من طلاب الدبلومة الأمريكية SAT للتقديم فى الكليات الخاصة تتمثل فى أصل الشهادة مع GPA المدرسية G10 , G11 , G12 موثقة من الجهات التالية المستشار الثقافى المصرى بواشطن والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وخطاب من الادارة التعليمية بان الطالب درس ثلاثة سنوات على النظام الأمريكي، وفى حالة الحصول على الدبلومة الأمريكية من المدارس الأمريكية خارج مصر يجب إحضار خطاب من الميديست بالدقى بان المدرسة معتمدة ضمن رابطة المدارس الأمريكية، وشهادة ال SAT موثقة من الاميديست بالدقى بالاضافة الى يوزر نيم وباسور، وشهادة الإعدادية المصرية او التسلسل الدراسى كاملا من جى 1 وحتى جى 12 موثق من الخارجية الامريكية.

وتتضمن الأوراق المطلوبة، شهادة الميلاد موقفة – نموذج 2 جند للطلاب الذكور، وصورة بطاقة الطالب أو جواز السفر صورة بطاقة ولى الامر او جواز السفر، وتقديم 6 صور شخصية 4 فى 6.