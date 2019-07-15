» «العميد» يوضح سر تراجع مستوى محمد صلاح

15 يوليه 2019 - 07:10 م

وجه حسام حسن، مهاجم منتخب مصر الأسبق والمدير الفني لفريق سموحة، عددًا من الرسائل إلى النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الهجوم اللاذع التي تعرض لها الفرعون بعد فضيحة الخروج المُبكر للفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: «صلاح نجم كبير لابد أن يتحلى بالتوازن النفسي في ظل أن الجماهير ترغب في رؤيته الأفضل دائمًا، يجب أن يكون مثالًا للاعبين والجماهير، المسؤولية الملقاه على عاتقه كبيرة وقت ارتداءه لقميص منتخب مصر، فهو مطالب بالاستمرار في تقديم أفضل أداء وأن يكون مخلصًا في الملعب».

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة: «صلاح يعتبر من أفضل 5 لاعبين في العالم، وما يحدث الأن بعقد الجماهير لمقارنات بينه وبين رياض محرز بعد خروج مصر من كأس إفريقيا ووصول الجزائر لنهائي البطولة طبيعي، ولكني أرى أن الفارق بينهم يأتي بفضل الدور الكبير الذي يقوم به جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري بنجاحه في جعل جميع لاعبي الفريق يقدمون أفضل مالديهم».

وأكمل حسام حسن: «المستوى الذي يقدمه رياض محرز مع الجزائر في بطولة أمم إفريقيا، نستشعر من خلاله أن اللاعب كأنه لاعبًا شابًا لا يلعب ضمن صفوف فريق كبير مثل مانشستر سيتي الإنجليزي».

وعن مستوى صلاح مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا.. قال حسام حسن: «هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى صلاح منها الراحة السلبية التي حصل عليها بعد تتويجه مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا بخلاف تركيزه مع ما يكتب في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، كل هذا أدخله في مرحلة الإحساس بالتشبع، كان من الطبيعي أن تكون فترة الراحة الكبيرة التي حصل عليها اللاعب قبل انضمامه لمعسكر المنتخب إيجابية ولكن هذا لم يحدث كان عليه أن يلملم صفوف لاعبو المنتخب قبل إنطلاق البطولة كونه يتمتع بخبرات كبيرة».

واختتم حسام حسن حديثه ... قائلًا: «صلاح كان يتوجب عليه أن يكون مستواه مع المنتخب في البطولة أقوى سواء على المستوى الفني أو البدني، يقاتل على كل كرة، ولكنه أنشغل بالإعلام وما يكتب في السوشيال ميديا».