داعية يفض غشاء بكارة 9 من طالباته داخل مسجد

محمد فضل- متابعات
حكمت الغرفة الاستئنافية في محكمة الجنايات بالعاصمة المغربية مراكش، بحبس واعظ مغربي متهم باغتصاب 9 من طالباته ، وفض بكارتهن وهتك عرضهن داخل المسجد، لمدة خمس سنوات ، بعد جلسات مواجهة بينه وبين الطالبات التسع، اللاتي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي لمدة طويلة امتدت لشهور ، وثبوت التهمة عليه
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مغربية ، ورد بلاغ إلى مركز ترابي الدرك الملكي في " ستي فاضمة " في مراكش المغربية ، من أب يفيد اختفاء ابنته بعد سفرها الى الدار البيضاء ، وتعرضها للإغتصاب وفض بكارتها من قبل المشرف على تدريس الفتيات القاصرات في المسجد ، والانفراد بها واستغلالها جنسيًا.
وأكدت مجموعة من الفتيات زميلات ابنته هذا البلاغ ، وتم إلقاء القبض على المتهم ومحاكمته، بعد إجراء التحقيقات والسماع لأقوال الضحايا القاصرات ، وذويهم .
عشاء08:35 م
فجر
03:27
شروق
05:06
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:05
عشاء
20:35