ضربة موجعة للسنغال قبل نهائي أمم إفريقيا

15 يوليه 2019 - 07:26 م

أبدى كاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي ومنتخب السنغال، حزنه الشديد على الرغم من تأهل أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على حساب منتخب تونس، مساء الأحد.

وقال كوليبالي في تصريحات صحفية: "لقد حققنا الأهم أمام منتخب تونس، لقد كانت مباراة صعبة ومُعقدة للغاية أمام مُنافس جيد ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين".

أضاف "أنا مستاء للغاية لأنني لن أشارك في المباراة النهائية يوم الجمعة المُقبل بسبب حصولي على الإنذار الثاني، ولكن ثقتي كبيرة في زملائي ونحن قادرون على تحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا الكبيرة".

ويعد كوليبالي صاحب الـ 28 عامًا أحد أهم المدافعين على مستوى العالم وبات مطلوبًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، ولكن خروج العملاق السنغالي من قلعة البارتينوبي لن يكون بالأمر السهل.

كان منتخب السنغال قد حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين بالفوز 1- صفر على نظيره التونسي في الوقت الإضافي من مباراتهما على ملعب "30 يونيو" بالقاهرة في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليًا في جمهورية مصر العربية.