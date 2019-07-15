صدور كتاب جديد بعنوان بطولة الأمم الأفريقية

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صدر بمناسبة تنظيم مصر لبطولة أمم افريقيا « كان 2019 » كتاب بعنوان بطولة الأمم الافريقية للكاتب والاعلامي اسلام الشامي  يتحدث في البدايه عن كأس الأمم الإفريقية بشكل حكواتي عن بدايه الكوره في العصور القديمهةعند قدماء المصريين و الصين و العصور الوسطي و العصر الحديث.


كما يتحدث المؤلف بشكل تفصيلي عن روعة سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019في مصر و انبهار العالم الأهرامات و بالتنظيم الرائع للحدث ثم التحدث تأريخ كأس الأمم الإفريقية ثم عن قارة أفريقيا و الدول ال 24 المشاركين من حيث المساحة و التعداد السكاني و العاصمة و اللغة لكل دولة ثم التحدث عن كل دوله من حيث الاماكن السياحيه و أهم المعالم و الاماكن الأثرية .

وختم المؤلف اسلام الشامي  بالجداول الخاصه بسجل عدد البطولات و الدول المضيفه لكأس الأمم الإفريقية و عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية و بأهم هدافو كأس الأمم الإفريقية.

من ناحيتها تقدمت الإعلامية الدكتورة ميادة الحو بخالص التهنئة  للمؤلف الزميل الإعلامي إسلام الشامي لصدور الكتاب المميز متمنية له خالص التقدم و الترقي.


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