  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

نتنياهو يحاول اختراق الإسرائيليين الروس لإضعاف ليبرمان

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

الشبكة العربية ـ ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «نتنياهو»: كلب ينبح ولا يعض

#

ليبرمان: نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية

#

الوقتُ الإسرائيلي بدلُ الضائعِ فرصةُ الفلسطينيين الذهبيةُ

#

«نتنياهو» يدشن حملته الانتخابية الجديدة بهجوم على وزير الدفاع السابق

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لعرض لقاء له مع إسرائيليين من أصول روسية على أنهم منشقون عن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، لكنهم في الحقيقة أعضاء في الليكود.
واجتمع نتنياهو مع وفد قال إنهم المسؤولون عن القطاع الروسي في حزب الليكود، وإنهم كانوا أعضاء في حزب "إسرائيل بيتنا" لكنهم انشقوا عنه وانضموا إلى الليكود.
لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن الذين اجتمع معهم نتنياهو هم أصلا أعضاء في حزب الليكود، وأن بعضهم أعضاء في الحزب منذ أكثر من سنتين، أي قبل الخلافات التي تصاعدت بين ليبرمان ونتنياهو في الشهور الأخيرة من العام الماضي.
ويسعى نتنياهو إلى كسب أصوات الإسرائيليين اليهود المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق لضرب قاعدة ناخبي ليبرمان لخفض عدد المقاعد التي قد يفوز بها حزب الاخير، من خلال التواصل مع بعض قادة الحزب لإغرائهم بالانضمام لليكود، لكن لم يعلن عن انشقاق قادة أو أعضاء بارزين عن "إسرائيل بيتنا" لصالح الليكود.
وتفجر الخلاف بين ليبرمان الذي كان وزيرا للدفاع في الحكومة السابقة، ونتنياهو إثر توجيه ليبرمان انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب رفضه شن عملية عسكرية على قطاع غزة ضد حركة حماس، على خلفية استمرار مسيرات العودة منذ مارس/آذار 2018.
ويتجنب نتنياهو خوض مغامرة عسكرية في غزة قد تنعكس سلبا عليه في الانتخابات، فيما يدعو ليبرمان إلى اجتياح قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وإسقاط حكم حماس فيه.
وأدى التوتر بين نتنياهو وليبرمان إلى استقالة الأخير من وزارة الدفاع والانسحاب من الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أجبر نتنياهو على إعلان حل الكنيست نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد خوض إسرائيل انتخابات عامة في أبريل/نيسان الماضي وتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، تسبب ليبرمان بإفشال محاولات نتنياهو تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بسبب إصراره على سن قانون التنجيد، ما دفع نتنياهو إلى إعلان حل الكنيست من جديد والذهاب لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشارت استطلاعات رأي إلى إمكانية حصول حزب ليبرمان على نحو تسعة مقاعد، ما يبقيه الشخص المركزي الذي قد يحدد طبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وشخص رئيس وزرائها، خاصة أن كتلتي اليسار واليمين تتقاربان في عدد المقاعد حسب الاستطلاعات، لذلك يسعى نتنياهو إلى جذب اليهود الروس الذي يصوتون عادة لصالح ليبرمان. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب