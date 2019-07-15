واشنطن: لدينا مخاوف شديدة إزاء استخدام الإرهابيين عملة "ليبرا"

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أبدى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الاثنين، مخاوف بشأن عملة "فيسبوك" المشفرة المقترحة واحتمال استخدمها في أعمال غير مشروعة. 
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، كشفت ادارة "فيسبوك"، عن خطة طموحة لإصدار عملة رقمية ونظام مالي جديد لتحويل الطريقة التي يتحرك بها المال في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تطبيقاته الخاصة. 
وقالت الشركة في بيان حينذاك إنها تقود اتحادا لإصدار عملة رقمية تسمى "ليبرا" ومن المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2020. 
وقال منوشين في مؤتمر صحفي اليوم إن العملة المقترحة (ليبرا) "يمكن إساءة استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، معتبرا أنها "قضية أمن قومي"، وفق إعلام أمريكي.
وأضاف منوشين "لقد تم استغلال العملات المشفرة مثل بيتكوين لدعم أنشطة غير مشروعة بمليارات الدولارات مثل الجريمة الإلكترونية والتهرب الضريبي والابتزاز والفدية والمخدرات والاتجار بالبشر".
وتابع أنه "غير مرتاح اليوم إزاء العملة المقترحة من جانب فيسبوك".
ومؤخرا، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملات الرقمية، وخاصة بيتكوين وعملة "فيسبوك" المقترحة "ليبرا"، وطالب شركات التكنولوجيا أن تسجل نفسها كبنوك إذا رغبت في ممارسة وظائف البنوك.
والأربعاء الماضي، اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول عملة ليبرا المقترحة أنها تثير "مخاوف خطيرة" مثل غسيل الأموال. 

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