  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

ماكرون يدعو لتسريع ضم صربيا للاتحاد الأوروبي

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ميركل: لا أرى مشكلة في رفض ماكرون توسيع الاتحاد الأوروبي

#

السراج يدعو للضغط على الدول المزودة لحفتر بالسلاح

#

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالمجلس العسكري السوداني

#

موغريني تدعو لوقف "عاجل" لإطلاق النار في ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اجراء إصلاحات في آليات القرار، من أجل تسريع ضم صربيا.
جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الصربية بلغراد.
وأوضح ماكرون أن بلاده ترتبط مع صربيا بعلاقة صداقة تاريخية تتغلب على الخلافات بين البلدين.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أن أحد أهداف زيارته الرسمية لبلغراد هو بناء مستقبل مشترك مع صربيا، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة حول التعاون في مجالات التعليم والثقافة والنقل والدفاع والطاقة ستعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.
واعترف ماكرون أن الاتحاد بدوله الـ 28 لايتمكن من العمل بصورة جيدة في الوقت الراهن.
وشدد على ضرورة تنفيذ الاتحاد الأوروبي اصلاحات لاتخاذ قرارات أسرع وذات فاعلية أكبر، وبالتالي قبول صربيا عضوا في الاتحاد.
ودعا ماكرون الاتحاد الأوروبي ليبذل جهودا في حل المشكلة بين صربيا وكوسوفو في غضون بضعة أشهر، لأن ذلك يعتبر من مسؤولياته.
الجدير بالذكر، أن زيارة ماكرون لصربيا تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ 18 عاما، حيث كانت الزيارة الأخيرة للرئيس جاك شيراك عام 2001. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب