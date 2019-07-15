اعتداء على مسجد في ألمانيا من قبل مجهولين

15 يوليه 2019 - 11:03 م

تعرض مسجد في مدينة كولونيا الألمانية، الاثنين، لاعتداء من قبل مجهولين ما تسبب بأضرار مادية فيه.



وأوضح مراسل الأناضول، أن 3 أشخاص مجهولي الهوية هاجموا مسجد " Chorweiler" التابع للاتحاد الاسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) بمدينة كولونيا.

وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت دخول 3 مجهولين إلى غرفة الإدارة والخدمات في المسجد وتسببهم بأضرار مادية، كما قاموا بتكسير صناديق المساعدات.

وأشار إلى أن السلطات الألمانية بدأت بالتحقيق في الحادث.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعداً لظاهرة "الإسلاموفوبيا"؛ بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.