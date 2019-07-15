البنتاغون: البيت الأبيض يرشح إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع

15 يوليه 2019 - 11:04 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الإثنين، أن البيت الأبيض رشح القائم بأعمال وزير الدفاع، مارك إسبر، رسميا، لمنصب وزير الدفاع.



وقالت الوزارة في بيان، إنه بموجب القانون عندما تم ترشيح إسبر، الإثنين، توقف عن العمل كوزير للدفاع بالوكالة وعاد إلى منصبه السابق، وهو سكرتير الجيش.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) جلسة التصويت والتصديق على تعيين إسبر الثلاثاء.

وفي غياب إسبر، سيكون وزير البحرية، ريتشارد سبنسر، وزير الدفاع بالوكالة. وسوف يستمر هذا الترتيب بضعة أيام حتى إقرار اختيار إسبر من قبل مجلس الشيوخ كما هو متوقع.