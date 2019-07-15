  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

البنتاغون: البيت الأبيض يرشح إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع

عرب وعالم

البنتاجون
البنتاجون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن: نسعى إلى فتح باب الدبلوماسية مع إيران

#

تعيين متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

#

الغزواني رئيسًا لموريتانيا.. رسميًا

#

ترامب يعتزم ترشيح "شاناهان" وزيرًا للدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الإثنين، أن البيت الأبيض رشح القائم بأعمال وزير الدفاع، مارك إسبر، رسميا، لمنصب وزير الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان، إنه بموجب القانون عندما تم ترشيح إسبر، الإثنين، توقف عن العمل كوزير للدفاع بالوكالة وعاد إلى منصبه السابق، وهو سكرتير الجيش.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) جلسة التصويت والتصديق على تعيين إسبر الثلاثاء.
وفي غياب إسبر، سيكون وزير البحرية، ريتشارد سبنسر، وزير الدفاع بالوكالة. وسوف يستمر هذا الترتيب بضعة أيام حتى إقرار اختيار إسبر من قبل مجلس الشيوخ كما هو متوقع.
وفي يناير/ كانون الثاني 2019، عيّن ترامب، شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، بحسب تقارير محلية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب