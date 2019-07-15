صحيفة كويتية تكشف معلومات مثيرة عن خلية الإخوان

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قالت صحيفة القبس الكويتية إن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» غادروا الكويت احترازيًا، عقب تسليم ثمانية مصريين أعضاء في الجماعة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، عن ضبط خلية «إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية.
ونقلت القبس عن مصادر أمنية أن جهاز أمن الدولة الكويتي بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات، تربطهم علاقات بالمتهمين الثمانية.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أن المغادرين سافروا إلى أماكن مختلفة مثل تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية خشية ملاحقتهم.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إنه تم تسليم المتهمين بموجب الاتفاقيات المشتركة بين مصر والكويت.
وتعتبر مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أوضحت في بيانها أن عناصر هذه الخلية الثمانية قد صدرت في حقهم أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عاما لكل منهم، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا).
وأشارت الداخلية إلى أن عناصر الخلية قاموا بالهرب إلى الكويت عقب صدور الأحكام ضدهم، مضيفة أنهم قاموا بعمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

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