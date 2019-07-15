قرار هام بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي

15 يوليه 2019 - 11:48 م

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة تدعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من أجل حصول المواطن غير القادر ماديا على وحدة سكنية ملائمه له ولأسرته.



وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TeN»، أن الوحدات السكنية التي تقدم لغير القادرين مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث لا يتحمل المواطن ثمن الأرض أو ثمن الخدمات، مع الحصول على الشقة بالأقساط وليس الدفع الفوري، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل جاهدًا من أجل وصول هذه الوحدات السكنية لمستحقيها، وتقوم الدولة بتخفيض ثمن الوحدة من أجل توصيلها للمستحقين.



وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق اكتشف حصول مواطنين على الشقة ثم المتاجرة فيها أو "تسقيعها" من أجل بيعها بعد فترة طويلة بمبلغ كبير، أو استغلالها في أغراض أخرى غير السكن بالتلاعب، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين بالتأكيد كانوا لا يستحقون هذه الوحدات من البداية، ولذلك صدر قرار خصيصًا بمنع التوكيلات في الشهر العقاري سواء بالبيع أو الشراء في شقق الإسكان الاجتماعي، بجانب تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية تتحرى وتدقق عن الوحدة.

