تعليق ناري لـ"أديب" على جريمة قتل مُشرَّد بسبب "كانز"

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من الحادثة التي قتل فيها مشرد بعد تعذيبه على يد 3 شباب بسبب زجاجة مياه غازية، قائلا: "إحنا مش وحشين كده.. مصر مش كده".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر دولة شعبها رحيم، وكريم، مضيفًا: "مفيش حد في البلد دي مبيعملش خير، ومعندناش حد بينام من غير عشاء"، متابعا أنه لا يوجد أجنبي في مصر يعامل كالاجىء.
وأضاف، "إحنا عندنا محلات بتفتح للناس مجانا.. مصر بلد الكرم والخير، إحنا بني آدمين، وبنخلي بالنا من بعض"، مؤكدًا أن من تسببوا في قتل هذا الشخص سيتم محاسباتهم، معربا عن رفضه وصف مصر بأنها دولة ليست رحيمة.


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