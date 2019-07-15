تعليق ناري لـ"أديب" على جريمة قتل مُشرَّد بسبب "كانز"

15 يوليه 2019 - 11:30 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من الحادثة التي قتل فيها مشرد بعد تعذيبه على يد 3 شباب بسبب زجاجة مياه غازية، قائلا: "إحنا مش وحشين كده.. مصر مش كده".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر دولة شعبها رحيم، وكريم، مضيفًا: "مفيش حد في البلد دي مبيعملش خير، ومعندناش حد بينام من غير عشاء"، متابعا أنه لا يوجد أجنبي في مصر يعامل كالاجىء.

