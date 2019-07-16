الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس في نهائي"كان 2019"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد موجة شديد الحرارة لمدة 48 ساعة، حيث تصل درجة الحرارة غدًا 38 درجة، وبعد غد ستصل لـ41 درجة. 
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر تتأثر الآن بمنخفض قادم من الصحراء الغربية الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة دون الرطوبة، وهذا سيؤدي لتحمل المواطن درجة الحرارة بشكل أفضل من السابق. 
ولفت إلى أن درجة الحرارة ستبدأ تنخفض تدريجيًا ابتداءً من يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في نهائي امم إفريقية ستكون ألطف من الآن.


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