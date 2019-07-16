  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

تحديد المركزين الثالث والرابع..

"جريشة" حكمًا لمباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

الرياضة

جهاد جريشة
جهاد جريشة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مدرب تونس يفاجئ الجماهير بتصرف غير متوقع

#

"كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال

#

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

#

سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة

أسندت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، للحكم المصري، جهاد جريسة، مسؤولية إدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بين منتخبي تونس نيجيريا.
ويعاون جريشه مواطنه محمود أحمد كمال كمساعد أول، والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان، والبتسواني جوشوا بوندو حكمًا رابعًا.
وتقام المباراة بعد غد الأربعاء على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكان المنتخب التونسي قد خسر مباراة نصف النهائي للبطولة القارية أمام السنغال بهدف نظيف.
بينما خسر منتخب نيجيريا مباراة نصف النهائي أمام الجزائر بنتيجة 1-2، في مباراة مثيرة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب