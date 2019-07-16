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«ظريف»: السبيل مازال متاحًا أمام واشنطن للخروج بـ«ماء الوجه»

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ظريف

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السبيل مازال متاحا أمام الولايات المتحدة الأمريكية للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك في حوار أجرته معه قناة «إن بي سي» الأمريكية، الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وتابع ظريف: «خيار إيران هو المقاومة أمام أي ضغط، لكن لو كانت أمريكا تبحث عن سبيل للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة فهو متاح لها»، مضيفا: «لا نسعى وراء التوتر، لكن لو جرى الاعتداء علينا فإننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن أنفسنا».
وتابع وزير الخارجية الإيراني: «أمريكا حرمت نفسها من السوق الإيرانية، إلا أن هذه السوق مفتوحة أمام شركاتها».

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