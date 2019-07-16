  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:55 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع نسخة نادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

بالفيديو..

أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء بسبب محمد صلاح

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

#

شاهد.. أول فيديو لاقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

#

موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

#

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، يعد ثالث أفضل لاعب بالعالم بعد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.
وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الحظ لم يوفق منتخب مصر، لكن لا نستطيع القسوة على صلاح، فسيظل فخرنا»، متابعًا: «لن نسمح لأحد بالإساءة لـ صلاح، فهو بطل أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي لعامين متتالين، ويرفع اسم مصر عاليا».
وأضاف موسى: «محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ العالم العربي، وما زال المشوار أمامه طويلا بالملاعب».
ووجه «موسى» رسالة إلى «صلاح» قائلاً: «لا تقلق، أنت تعلم جيدا هؤلاء الغاضبين، ومئات الملايين تدعمك، فلا تنزعج من القلة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب