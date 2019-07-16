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وزير داخلية الكويت يفجر مفاجأة خلية الإخوان المضبوطة

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خالد الجراح
خالد الجراح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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خالد الجراح

ألمح وزير الداخلية الكويتي أمس إلى أن سلطات بلاده تعتقد بوجود "متسترين" على الخلية الإخوانية المضبوطة هناك.

وقال وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، أمام مجلس الوزراء إن الجهات الرسمية في بلاده تواصل التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على الخلية الإخوانية.

وأشار وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، أمام جلسة مجلس الوزراء، إلى أن عناصر الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية داخل مصر.

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح حول تفاصيل القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وجار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.

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