رئيس الزمالك يوبخ ضيوف برنامجه .. ويعتذر للشعب الجزائري

أحمد عادل شعبان
شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على ضيوف برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور .
واستضاف البرنامج كل من "جمال حمزة" و أحمد رؤوف حيث أعلن الأخير تشجيعه لمنتخب السنغال ضد المنتخب الجزائري في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.
وهاجم "مرتضى" ضيف برنامجه: "نادي الزمالك لا يدعم إلا المنتخب الجزائري ، فنحن نلقى معاملة ممتازة من الأشقاء في الجزائر".
وتسائل مستنكراً " ما علاقتنا بالسنغال لندعمها؟".
وواصل " اعتذر لجماهير الجزائر عن هذا الخطأ ، الزمالك وجماهيره خلفكم فى النهائي".
وأنهى " أتمنى فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية".
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