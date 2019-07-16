تسريب فيديو لحفيظ دراجي بعد تأهل الجزائر للنهائي .. ماذا فعل؟

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الجزائر

حفيظ دراجى

نشر المعلق الجزائري حفيظ دراجي مقطعا فيديو بثته قناة "بي إن سبورت" من داخل غرفة التعليق عقب فوز الجزائر على نيجريا وتأهلها لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وظهرت فرحة "هيستيرية" على حفيظ دراجي حيث ظل يلوح بيديه كثيرًا ويقول بحماس: "هذه هي الجزائر التي تنتصر ولا تنكسر .. هذه هي الجزائر التي ينتفض أبناؤها من أجل بناءها ".

وأضاف: "هذه هي الجزائر التي يبكي أبناؤها من أجلها ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وجوراحهم .. الجبابرة فعلوها .. الله أكبر".

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