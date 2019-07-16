رد ناري من فنانة شهيرة على تصريحها المهين للخادمات

16 يوليه 2019 - 07:52 ص

رفضت الفنانة السورية كندة علوش التصريحات المنسوبة لها بشأن عدم السماح للخادمات بلمس ابنتها.



وقالت "كندة" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "نشر على لساني (لاأسمح للخادمات بلمس ابنتي)".



وأضافت: "أولاً أنا لااستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل وماقلته كالتالي (لاأحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من اهتم بها وبتفاصيلها)".



وأردفت: "ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها ولكني وحدي من أعتني بكل مايخص ابنتي".

