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فيديو مسرب يكشف فضيحة على سطح القمر

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رائدي الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت
رائدي الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت

متابعات - أمينة عبد العال

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أثبتت صورة مسربة من وكالة ناسا، نظرية تزوير أمريكا مشهد الهبوط على القمر، في مهمة أبولو 17 في عام 1972، كدليل قاطع لا يترك مجالا للشك.

وأظهرت الصورة في الفيديو، لحظة استكشاف رائدي الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت لسطح القمر خلال مهمة أبولو 17، قبل أن يستديرا إلى اتجاه الكاميرا، لينعكس ضوء الشمس على خوذتيهما.

وأكدت خبيرة أن الفيديو الذي سجلته ناسا يحتوي على الدليل، قائلة: ” هذه صورة من مقطع ناسا، وبدون أي تعديل، يمكنك أن ترى بوضوح أن هذه ليست شمسًا حقيقية بل مصباح “.


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