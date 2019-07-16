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بعد فضيحتها مع "كلينتون"..

مونيكا لوينسكي تعود للأضواء بتعليق صادم

الحياة السياسية

مونيكا وكلينتون
مونيكا وكلينتون

متابعات-علا خطاب

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أثارت المتدربة السابقة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي، والتي اشتهرت بفضيحتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، جدلآ على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت على تغريدة تتضمن سؤالًا يقول: "ما هي أسوأ نصيحة مهنية وجهت إليك؟"، بتعليق صادم.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن لوينسكي ردت بسخرية على التغريدة، قائلة: "لو كنت حاصلًا على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعًا حقًا"، وأرفقت التعليق برسم تعبيري يُعبر عن الخجل.

وأشارت إلى أن لوينسكي اشتهرت بعلاقتها مع الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، حيث اعترف بـ"علاقة غير لائقة" معها، إذ كانت في ذلك الوقت متدربة تبلغ من العمر 22 عامًا، وأدت هذه الفضيحة إلى عزلها.

وأعادت تغريدة لوينسكي إلى الأذهان الخطأ الذي ارتكبته ليؤثر على حياتها بأكملها، حيث كانت قد تحدثت في الماضي عن كيفية مطاردة الفضيحة لها لدرجة أنه كان من المستحيل بالنسبة لها الحصول على وظيفة عادية بسبب سمعتها.



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