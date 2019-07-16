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امرأة تتعرى داخل عربات مترو الأنفاق

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موسكو

امرأة

في حادث غريب وشاذ من نوعه، أقدمت امرأة في عقدها الثالث على فعل غريب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في موسكو، ما أثار حفيظة الركاب.

وتعرت المرأة من خلال رفع تنورتها وإنزال سروالها، كرد فعل غريب منها بعد رفض أحد الركاب ترك مكانه لها.

وقال صحيفة لينتا رو، إن المرأة صعدت لعربة المترو المكتظة بالركاب وطلبت من رجل أن يقدم مكانه لها، لكنه رفض لتفاجأ الجميع برد فعلها وتعريها أمام الجميع.

وظهر في مقطع الفيديو المرأة وهي تقف بجوار باب عربة المترو عارية، مطالبة الركاب بالتوقف عن التحديق بها، قائلة ” لست إلا امرأة عادية بلغت الثلاثين من عمرها ” .

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