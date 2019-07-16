"التلاوي": هذا سر خلافي مع بطرس غالي

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أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية سابقا، أن أموال المعاشات تحت سلطة الحكومة؛ وهذا فشل كبير، موضحة أن البعض يتصور أن أموال التأمينات عامة وهو أمر خاطئ ولكنها في الحقيقة أموال خاصة.

وأضافت "التلاوي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج" المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ،بأن ما يتردد أن الحكومة تدفع 60% من أموال المعاشات "الكلام دا محصلش و أكذوبة"، مشيرة إلى أن الحكومة كصاحب عمل ملزمة بدفع أموال المعاشات.

وتابعت أن يوسف بطرس غالي لم يضم أموال المعاشات إلى وزارة المالية في عهدها موضحة: "بطرس غالي عندما كنت وزيرة كان يريد أخذ أموال المعاشات ويخرجها خارج الدولة وكانت تقدر بحوالي 200 مليار جنيه من أجل استغلالها في السوق العالمي والاستثمار بها، ولم اسمح بذلك خوفا أن تتعرض للخسارة، وقولت له الزيارة انتهت وهذا سبب خلافي معه".

وأشارت وزير التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق إلى أن أسباب خروجها من الوزارة كانت لجنة الخصخصة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة كانت تبيع الشركات في ذلك الوقت.

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