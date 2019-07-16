  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

هبوط مثير لطائرة يونانية

الرياضة

طائرة هبو\
طائرة هبو\

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

#

احصل على 450 يورو شهريًا وقطعة أرض في جزيرة يونانية

#

جلسة تصوير لابنة محمد الغيطي بفستان مثير

#

تعليق غير إيجابى للبرلمان الإيرانى على حادث ناقلات عمان

مشهد خطير أظهره مقطع فيديو لطائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علو أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذر الناس من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.

وبما أن مدرج المطار قصير جدا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر، تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبا من الوقود.

وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو، تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب