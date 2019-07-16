السعودية تكشف موعد "عيد الأضحى"

16 يوليه 2019 - 10:12 ص

أعلنت السعودية موعد عيد الأضحى المبارك وفقاً للتاريخ الميلادي، والذي أعلن عنه الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

ورجح ” الزعاق ” في تصريح له أنه سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس المقبل، إذ سيكون شهر ذي القعدة 29 يوما وعليه سيدخل ذي الحجة يوم 2 أغسطس، ويوم 10 أغسطس الوقوف بعرفات.

وقال إن هلال ذي الحجة سيظهر يوم الخميس الموافق 1 أغسطس في تمام الساعة 6 و12 دقيقة مساءً ويستمر 30 دقيقة في الجهة الجنوبية من مغيب الشمس وبنسبة إضاءة 24 % ، ويظهر لسكان المملكة.