صادم.. ممثلة عربية تصور نفسها "عارية"

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لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

عارية

لاميتا فرنجية

أثارت صورة عارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث نشرت  مؤخراً صورة جريئة جداً عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

فقد ظهرت لاميتا في الصورة مستلقية على السرير والجزء العلوي منها من دون ملابس، ويبدو انها متواجدة في جزيرة ميكونوس اليونانية حيث تقضي عطلتها.

ولاقت الصورة استحسان البعض الا ان البعض الآخر انتقدها لجرأتها الزائدة.

ومن الملاحظ ان لاميتا تقوم مؤخراً بنشر عدد من الصور بالمايوه ولا مشكلة لديها بذلك.

يُذكر ان لاميتا متزوجة وهي أم لولد وكانت عارضة أزياء ووصيفة أولى في ملكة جمال لبنان، كما كان لها تجارب تمثيلية، وحالياً دخلت مجال تصميم الأزياء.


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