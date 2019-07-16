  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

جريمة بحق الأسود والنمور بهذه الدولة

الصفحة الأخيرة

اسد
اسد

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الجبير: تقرير خاشقي "ادعاءات زائفة"

#

تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة

#

في الإمارات.. آسيوي يقتل زميله حتى لا يعود لبلاده

#

بلاغ لأمن الدولة يتهم أيمن نور بالخيانة العظمى

النمور

الأسود

سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على  تفاصيل تقرير يورد نتائج تحقيق لملف يتعلق بإحتجاز آلاف الأسود والنمور بمزارع في جنوب أفريقيا وآسيا بظروف سيئة للغاية. وبحسب الصحيفة، فإنّ "التحقيق هذا أجرته منظمة غير ربحية معنية بحماية الحيوانات، وكشف أنّه بعد الاحتجاز يتم قتل هذه الحيوانات للإستفادة منها تجارياً".

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "تجارة القسوة" أنّ "الحيوانات المأسورة توضع توضح في حظائر وأقفاص ضيقة، ويقدّم لها القليل من الطعام. وقبل وصولها إلى سن معينة، تقتل فيه من أجل تحقيق الأرباح".

ووفقاً للصحيفة، فإنّه "الهدف من قتل هذه الحيوانات هو لبيع أجزائها، بما في ذلك الدم والعظام، لتغطية الطلب المتزايد على العلاج التقليدي في دول مثل الصين وفيتنام. كذلك، يتمّ تحويل أجزاء هذه الحيوانات إلى منتجات مثل النبيذ والكبسولات و المواد الهلامية والمسكنات، التي يعتقد أنها مفيدة في علاج كل شيء من التهاب المفاصل إلى السحايا".

وفي الصين، فإنّ باحثين اكتشفوا وجود نحو ألف حيوان من الأسود والنمور داخل حاويات وأقفاص صغيرة، متحدثين عن سلوكيات غير طبيعية على هذه الحيوانات، كأن تعض أطرافها، ويمثل ذلك دليلاً على الأذى الذي تتعرض له. أما في جنوب أفريقيا، فيتم فصل الأسود والنمور عن أمهاتهم في الحياة البرية، واستخدامها في الأنشطة الترفيهية قبل أن يتم تقطيعها ، وفقا لـ "لبنان 24" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب