  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

فرج عامر:

حسن شحاتة مديرًا فنيا للمنتخب

الرياضة

شحاتة
شحاتة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

حسن شحاتة: جاهز لتدريب المنتخب

#

الحاج ضيوف يرشح هذا الثنائي لخلافة أجيري

#

تصريح صادم من حسن شحاتة عن "4 لاعبين" بمنتخب مصر

#

موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة تولى حسن شحاتة، قيادة المنتخب الوطني المصري خلفا للمكسيسى خافير أجيرى.

وهنأ فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، لتوليه مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني .

 ودون عامر تهنئة لحسن شحاته بتولي الإدارة الفنية للمنتخب: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه ، ويعطي كافة الصلاحيات ".

 كان المنتخب الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر بعد الخسارة في دور الـ 16 بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، حيث تمت إقالة خافير أجيري مدرب المنتخب السابق عقب الاخفاق الأفريقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب