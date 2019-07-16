  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

"غالي" يدخل ترشيحات قائمة اتحاد الكرة

الرياضة

غالي
غالي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ثروت سويلم يلمح إلى شخصية مدرب المنتخب الجديد

#

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة

#

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

#

رئيس اتحاد الكرة يحذر من ثورة ثالثة فى مصر

مصر

اتحاد الكرة

حسام غالي

تداولت أخبار عن أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يفكر في عدد من الأسماء لتعيينهم في اللجنة المنتظر تكليفها بإدارة اتحاد الكرة، حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على إجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 وتضم قائمة الأسماء المرشحة كلاً من علي غيط، وأحمد حسن وحسام غالي، وزكريا ناصف، وعبد الحليم علي، وخالد رفعت.

وكان اتحاد الكرة استقال من منصبه عقب خروج مصر الفاضح بأمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا من دوري الـ16 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليخرج المنتخب الوطني بشكل مفاجئ من أمم أفريقيا وسط جماهيره التي زحفت نحو ستاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب