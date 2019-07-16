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عامل يقتل آخر للخلاف على قائمة المنقولات

قضايا وحوادث

قتل
قتل

أحمد الشربينى

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أقدم عامل وشقيقه على قتل عم زوجة أحدهما لخلافات بينهما بقرية الاتحاد كوبري سليم بالشرقي، فيما قررت النيابة حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات للواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، يفيد وصول " أنور ع ع أ" 49 سنة عامل زراعي، مقيم الاتحاد كوبري سليم، دائرة مركز صان الحجر، للمستشفي العام، جثة هامدة.

وتوصلت التحريات إلي قيام كل من " وصفي إ ال " 32 سنة عامل زراعي مقيم الاتحاد، وشقيقه "محمد" 33 سنة عامل زراعي، بالتعدي علي المجني عليه بالضرب بمنجل.

وكشفت التحقيقات التي قام بها حافظ يسري، وكيل نيابة الحسينية، حدوث مشادة بين المجني عليه والمتهمان بسبب خلافات النسب علي قائمة المنقولات الزوجية، فقاما بالتعدي عليه بالضرب بمنجل بطعنة بالصدر والبطن. 


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