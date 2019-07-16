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باكستان تفتح مجالها الجوى أمام جميع الرحلات

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باكستان
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متابعات حنان حمدتو

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الطيران

باكستان

قررت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية.

وقالت هيئة الطيران المدني المحلية في بيان: "المجال الجوي الباكستاني مفتوح الآن لجميع رحلات الطيران المدني، بالاتفاق مع خدمة النقل الجوي".

وكانت هيئة الطيران المدني الباكستانية قد أعلنت، مارس الماضي، عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي، وفتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام، على خلفية التوتر بين البلدين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الرحلات المنطلقة من مطارات "فيصل آباد"، و"ملتان"، و"رحيم يار خان"، الدولية، الواقعة شرقي البلاد، ستستأنف على إثر هذا القرار، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

وأدى قرار إغلاق المجال الجوي، إلى تغيير مسارات الرحلات المتوجه نحو الصين وإيران، أو نحو البلدان الأوروبية، الأمر الذي حمل شركات الطيران المدني تكاليف إضافية، بسبب طول مسافة الرحلات.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبرايرالماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.


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