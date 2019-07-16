"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

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قال علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "معسكر الأهلي في إسبانيا ممتاز؛ من فندق وملاعب تدريب والطقس قريب من مصر ومعسكر يليق بالنادي الأهلي ".

وأضاف: "نركز في مواجهة المقاولون العرب وهدفنا حصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري ".
وأوضح: "وصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز وسوف ننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب ".
وتابع: "أبادل الجمهور نفس الشعور ومش أي لاعب يستطيع ارتداء فانلة الأهلي، وأتمني أن نكون عند حسن ظن الجماهير ".
وقال: "المنتخب المصري تعرض لضغوط كثيرة في أمم إفريقيا بسبب إقامة البطولة على أرضه وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وإن شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة ".
وأضاف: "جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم 2018، بعد تقديم مستوى ضعيف مع منتخب تونس، وإن شاء الله نهديهم الدوري ".
وأوضح: "قضيت فترة كبيرة 6 سنوات مع منتخب تونس ولعبت مع جميع المدربين، وأحترم وجهة نظر والجهاز الفني باستبعادي من أمم إفريقيا، وكنت أتمنى تأهل نسور قرطاج للنهائي ".
ووجه معلول رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أبادل الجماهير نفس الشعور والأحاسيس وأحب جمهور الأهلي رغم قصر المدة التي قضيتها، وإن شاء الله نهديهم بطولة الدوري يوم 28 يوليو، وسنكون موجودين في جميع البطولات في الموسم المقبل ".

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