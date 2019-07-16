  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
ترامب

مطالبات بالعزل واتهامات تلاحق "ترامب"

معاهدة السلام

بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

السودان

"المهنيين" يضع شروطًا للتعامل مع العسكري

محمد صلاح

وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

سقوط كوبرى مشاة

سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

ايرنا

الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

اغتيال لاعب

اغتيال لاعب كرة قدم شهير ونجم منتخب إفريقى

صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

الحياة السياسية

مصر
مصر

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الديهي: الإخوان كانوا ينشرون الفكر الشيعي بمصر

#

"الديهي": "جماعة الإخوان هم آكلي لحوم بشر"

#

شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

#

"الديهي" عن تسمية برنامجه الجديد: كنت هسميه أهل الكفر

الإخوان

المصريين

اليهي

حذر الإعلامي نشأت الديهي من فتنة يحاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية زراعتها بين الجمهور المصري والجزائري.

وتابع الديهي، خلال حلقة، الإثنين، من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN " على رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتى الإنجليزي، والذي وجه رسالة للمشجعين الجزائريين طالبهم فيها أن يحتفلوا بانتصارات بلادهم باحترام.

وأوضح الديهي أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول نشر الفتنة بين الجمهور الجزائري والشعب المصري، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان يحاول أن يسيس بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن يستغل المدرجات والجماهير لتحقيق أغراض دنيئة.

ووجه الديهي رسالة للمشجعين الجزائرين قائلا: "شجعوا فريقكم اللي أنا كمان هشجعوا بما يليق بتاريخنا و حضارة الشعب المصري، وقوة واحترام الشعب الجزائري بلد المليون شهيد".

وطالب "الديهي"، الإعلام الرياضي الجزائري والمصري أن يكونوا عند مستوى الحدث، مشيرا إلى أنهم يجب أن يكونوا قدوة للجماهير المصرية والجزائرية، "إعلام الإخوان أصبح مفلسا بدون قضية، لدرجة أنهم نصبوا خالد أبو النجا ومحمد أبوتريكة للتكلم باسمهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية
» بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك
» توقيف إذاعة شهيرة 15 يوما بسبب الإساءة للمرأة
» الموت يفجع الفنان رشوان توفيق
» نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"
» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"
» زيارة استثنائية لنزلاء السجون
» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم
» وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله
» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب